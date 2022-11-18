В Петербурге медсестрам придется заплатить штрафы по 150 тыс. рублей за поддельные COVID-сертификаты

Петроградский районный суд Санкт-Петербурга приговорил двух медсестер к штрафам в размере 150 тысяч рублей для каждой. Девушки обвинялись в подделке сертификатов о вакцинации COVID-19.

Как сообщили в объединенной пресс-службе судов, обвиняемым вменяли искажение информации о событиях, создающих угрозу для жизни и здоровья людей. По информации суда, они вместе с сообщниками подделали по меньшей мере четыре сертификата в 2021 году.

«Суд назначил каждой наказание в виде штрафа в размере 150 000 рублей», – сообщили в пресс-службе, добавив, что обе девушки признали свою вину.

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