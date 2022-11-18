Стали известны подробности смерти матери и двух детей в Петербурге

Стали известны обстоятельства трагической смерти целой семьи, которая произошла на Большой Пороховской улице в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга. Тела были найдены в квартире жилого дома утром 18 ноября.

Как сообщает Мойка78, ссылаясь на свой источник в правоохранительных органах, погибшую 39-летнюю петербурженку, а также ее детей – 6-летнего мальчика и 2-летнюю девочку – нашла бабушка детей. Желая прийти в гости, она открыла дверь и обнаружила членов семьи мертвыми. Все погибшие лежали в кроватях и были одеты в пижамах.

Согласно предварительной информации, все трое скончались пока спали. Признаки насильственной смерти не обнаружено. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Детали произошедшего по-прежнему уточняются, начат ряд экспертиз, призванных внести ясность в расследование.