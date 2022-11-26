За день в России госпитализировали больше тысячи человек с COVID-19

На территории Российской Федерации за минувшие сутки 1321 человеку с коронавирусом потребовалась госпитализация. Это на 5,3% больше, чем днем ранее, следует из данных, предоставленных Оперативным штабом по борьбе с инфекцией.

«По состоянию на 26 ноября 2022 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 1 321 человек и возросло в сравнении с предшествующими сутками на 5,3% … Выздоровело за сутки 5 088 человек, или на 4,7% меньше в сравнении с 25 ноября 2022 года», – уточнили в сообщении.

Также отмечается, что в течение суток врачи выявили 6088 новых случаев заражения COVID-19. В связи с осложнениями, вызванными инфекцией скончались 53 человека.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что более половины жителей Санкт-Петербурга сделали прививку от гриппа. Общее число вакцинированных оценивается в 2 миллиона 800 тысяч человек.