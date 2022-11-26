Более половины петербуржцев сделали прививку от гриппа

В Санкт-Петербурге почти три миллиона человек привились от гриппа. Об этом сообщили в официальном telegram-канале городской администрации.

«В Петербурге от гриппа привито 2 миллиона 800 тысяч человек – 52,01% населения города», – уточнили в пресс-службе Смольного.

Также отмечается, что в рамках национального календаря профилактических прививок вакцинировано 2 миллиона 289 тысяч 874 человека. Из них: 460 тысяч – дети, 1 млн 817 тысяч – взрослые, 12 тысяч – беременные.

Ещё 510 тысяч человек были привиты за счет средств районных администраций, предприятий и организаций. На этой недели во всех районах Санкт-Петербурга несли службу 292 прививочных бригады на 352 объектах. Также у жителей Северной столицы была возможность вакцинироваться в районных поликлиниках.

При этом сделать прививку в Санкт-Петербурге можно будет и в декабре.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что, по словам главы Министерства здравоохранения Михаила Мурашко в этом сезоне активно распространяется свиной грипп.