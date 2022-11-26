Глава Минздрава: в этом сезоне активно распространяется свиной грипп

В текущем сезоне увеличивается активность свиного гриппа H1N1. Об этом рассказал глава Минздрава РФ Михаил Мурашко во время Армянско-Российского форума по здравоохранению.

Он также подчеркнул, что кроме гриппа в Росси активно распространяются риносинцитиальный вирус и аденовирусная инфекция:

«Поэтому профилактическое направление – вакцинация против гриппа, против ковид-инфекции, против пневмококковой инфекции – все это имеет значение», – цитирует Михаила Мурашко Риа Новости.

По его словам, гражданам, еще не сделавшим прививку от гриппа, надлежит как можно скорее ее сделать. Отдельное внимание глава Министерства здравоохранения уделил тем, кто не прививался от коронавируса больше полугода. Им, подчеркнул Михаил Мурашко, следует ревакцинироваться.

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