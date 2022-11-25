Терапевт рассказала о продуктах, помогающих восполнить дефицит цинка

Специалист поделилась, где содержится больше всего витаминов. Дозировка одного из них различна в зависимости от пола.

О том, насколько важны цинк и селен для человеческого здоровья, рассказала врач-терапевт Анна Ратникова. По словам эксперта, вещества необходимы для нормальной работы организма. При этом их дозировка должна быть ограниченной.

Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург», взрослому человеку можно потреблять до 55 микрограммов селена в день. Дозировка цинка зависит от пола человека. У мужчин выше потребность в нем и составляет 11 миллиграммов в день, потому что цинк является микроэлементом, а для женщин – 8 миллиграммов в день. Витамины содержатся в семенах, орехах и морепродуктах.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что петербуржцам рассказали о продуктах с высоким содержанием железа. В основном в списке растительная пища. Шпинат лидирует.