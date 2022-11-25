Петербуржцам рассказали о продуктах с высоким содержанием железа

В основном в списке растительная пища. Шпинат лидирует.

Человеческому организму необходимо железо. Это микроэлемент, нужный для выработки красных кровяных телец (эритроцитов). Клетки обеспечивают снабжение кислородом тканей и органов. В петербургском отделении Роспотребнадзора рассказали, какие продукты богаты веществом. Информацией об этом поделились в пресс-службе ведомства.

В 100 граммах говядины или говяжьего фарша содержится 2,7 мг железа. Богаты им и тыквенные семечки — 13 мг на 100 грамм. Не имеет значения, обжаренные они или сырые. В бобовых, таких как фасоль, нут, горох, соя, чечевица содержится в среднем 3,3 мг на порцию. Шпинат – рекордсмен среди овощей по концентрации железа. В нем 3,6 мг вещества на 100 грамм. В киноа содержится 1,5 мг.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что петербуржцам рассказали о пользе гранатов.