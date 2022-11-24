Петербуржцам рассказали о пользе гранатов

В Роспотребндзоре раскрыли пользу гранатов. О нужных организму веществах разъяснила эксперт.

Специалисты считают, что гранатовые деревья появились еще в меловом периоде, десятки миллионов лет назад. На Востоке раньше гранатовые плоды считали лекарством от бесплодия. Содержащиеся в них косточки в сочной мякоти богаты витаминами, минералами и микроэлементами. Информацией об этом поделились в пресс-службе Роспотребнадзора по Петербургу.

Горожанам посоветовали пить гранатовый сок. В нем достаточно много флавоноидов – природных антиоксидантов. По словам эксперта Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Юлии Зотовой, гранаты богаты витаминами С, В6 и В12, а также клетчаткой, антоцианами и железом. В плодах высокое содержание органических кислот, яблочной, лимонной и щавелевой, более того, минеральных веществ и микроэлементов – кальция, магния, калия и натрия.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что петербуржцам рассказали, как восполнить недостаток цинка.