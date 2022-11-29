Правительство РФ продлило программу субсидирования найма

Правительство РФ приняло решение о продлении программы субсидирования найма до конца 2023 года. Соответствующее постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Действие программы распространяется на трудоустройство безработных, которые были уволены из-за ликвидации предприятия или сокращения штата. Касается это и тех, кто был отправлен в неоплачиваемый отпуск, переведен на неполный рабочий день.

Кроме того, работодатели могут претендовать на поддержку при трудоустройстве молодых людей в возрасте до 30 лет, в том числе без опыта работы и выпускников.

Субсидия равна трем МРОТам, увеличенным на районный коэффициент, сумму страховых взносов и количество трудоустроенных.