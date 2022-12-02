На 70% трассы М-12 уложили асфальт

Подрядчики уложили асфальт на 70% трассы М-12 «Москва — Казань». Такое заявление сделал вице-премьер Марат Хуснуллин, передает пресс-служба правительства РФ.

Как рассказал Хуснуллин, эти 70% составляют 570 километров. Таким образом, объём работ по её асфальтированию, запланированный на этот год, уже выполнен. Помимо этого, он сообщил, что на эти работы ушло 5 миллионов 804 тысячи тонн асфальтобетона.

По 48 километрам федеральной трассы М-12 уже ездят автомобили. По основному ходу трассы движение должны запустить в 2023 году.

Ранее сообщалось, что в России в следующем году планируют привлечь 124 иностранных граждан в качестве работников. Информация об этом опубликована на официальном интернет-портале нормативных правовых актов.