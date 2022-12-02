В Петроградском районе из-за съемок фильма ограничат движение транспорта

В Петроградском районе Петербурга ограничат движение транспорта из-за съемок фильма «Почему ты такая злая». Ограничение вводится на время. Об этом сообщает местная администрация.

Так, 6 декабря с 00:00 до 23:59 не получится проехать по улице Профессора Попова от Каменноостровского проспекта до Вяземского переулка.

Затем, с 06:00 до 23:00 6 декабря, с 06:00 до 23:00 7 декабря и с 06:00 до 23:00 8 декабря сузят проезжую часть на улице Профессора Попова вдоль д. 54/31 по Каменноостровскому проспекту.

В Петербурге часть ЗСД закроют в ночь со 2 на 3 декабря и с 3 на 4 декабря 2022 года.

Речь идет об участке Западного диаметра от развязки с набережной реки Екатерингофки до Благодатной улицы. Причиной для приостановки движения является проведение работ по строительству развязки с Широтной магистралью скоростного движения.