Часть ЗСД будет закрыта в ближайшие две ночи

Часть ЗСД будет закрыта в ближайшие две ночи
фото: baltphoto

В Петербурге часть ЗСД закроют в ночь со 2 на 3 декабря и с 3 на 4 декабря 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба ЗСД.

Речь идет об участке Западного диаметра от развязки с набережной реки Екатерингофки до Благодатной улицы. Причиной для приостановки движения является проведение работ по строительству развязки с Широтной магистралью скоростного движения.

При этом уточняется, что движение по магистрали в северном направлении будет осуществляться как и прежде, без каких-либо запретов и ограничений.

Ранее сообщалось, что подрядчики уложили асфальт на 70% трассы М-12 «Москва — Казань». Такое заявление сделал вице-премьер Марат Хуснуллин. Эти 70% составляют 570 километров. Таким образом, объём работ по её асфальтированию, запланированный на этот год, уже выполнен.


 

Новости партнеров
Ещё на Gazeta.SPb
Интерактивная карта поисков позволит пользователям Авито адресно помочь ...
Регионам дадут средства на модернизацию центров занятости
В России фиксируется рост заболеваемости гриппом и коронавирусом
Главный синоптик Петербурга рассказал, какую погоду ждать в предстоящие выходные
В минфине РФ рассказали о решении по поводу льготной ипотеки
Часть ЗСД будет закрыта в ближайшие две ночи
В Петербурге за сутки с коронавирусом госпитализировали более 100 человек
Диетолог оценила идею продажи искусственного мяса