Часть ЗСД будет закрыта в ближайшие две ночи

В Петербурге часть ЗСД закроют в ночь со 2 на 3 декабря и с 3 на 4 декабря 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба ЗСД.

Речь идет об участке Западного диаметра от развязки с набережной реки Екатерингофки до Благодатной улицы. Причиной для приостановки движения является проведение работ по строительству развязки с Широтной магистралью скоростного движения.

При этом уточняется, что движение по магистрали в северном направлении будет осуществляться как и прежде, без каких-либо запретов и ограничений.

Ранее сообщалось, что подрядчики уложили асфальт на 70% трассы М-12 «Москва — Казань». Такое заявление сделал вице-премьер Марат Хуснуллин. Эти 70% составляют 570 километров. Таким образом, объём работ по её асфальтированию, запланированный на этот год, уже выполнен.