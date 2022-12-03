На месте производственной зоны «Ржевка» в Петербурге появится автобусный парк

На месте производственной зоны «Ржевка» в Красногвардейском районе Петербурга появится автобусный парк. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Поясняется, что автобусный парк должен появиться вместо котельной на Анисимовской дороге. Такое решение принято из-за того, что в этом районе активно развивается жилищное строительство и улично-дорожная сеть. В связи с этим нужно развивать транспортную сеть.

Строительство этого объекта включено в Адресную инвестиционную программу на предстоящую трехлетку.

Ранее стало известно, что в Петербурге предельный размер платы за техосмотр хотят поднять в два раза. Соответствующее постановление опубликовано на портале антикоррупционной экспертизы 2 декабря.

В результате изменений для легковых автомобилей предельный размер платы может составить не менее 1 543,59 рубля. Ранее же он достигал только 881 рубля. Ждет повышение и владельцев мототранспортных средств: с 294,00 до 515,11 рубля.