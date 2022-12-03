В Петербурге предельный размер платы за техосмотр хотят поднять в два раза

В Петербурге предельный размер платы за техосмотр хотят поднять в два раза. Соответствующее постановление опубликовано на портале антикоррупционной экспертизы 2 декабря.

В результате изменений для легковых автомобилей предельный размер платы может составить не менее 1 543,59 рубля. Ранее же он достигал только 881 рубля. Ждет повышение и владельцев мототранспортных средств: с 294,00 до 515,11 рубля.

В то же время автобусы (в зависимости от своего веса) смогут пройти техосмотр за сумму 2 778,82 и 3 344,74 рубля. Также повысится плата и для грузовиков: 1 646,97, 3 241,37 и 3 498,93 рубля.

Ранее сообщалось, что в Петроградском районе Петербурга ограничат движение транспорта из-за съемок фильма «Почему ты такая злая». Ограничение вводится на время.

Так, 6 декабря с 00:00 до 23:59 не получится проехать по улице Профессора Попова от Каменноостровского проспекта до Вяземского переулка.

Затем, с 06:00 до 23:00 6 декабря, с 06:00 до 23:00 7 декабря и с 06:00 до 23:00 8 декабря сузят проезжую часть на улице Профессора Попова вдоль д. 54/31 по Каменноостровскому проспекту.