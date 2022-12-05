Жители Ленобласти смогут вдыхать вакцину от COVID-19

В Ленинградскую область поступили специальные распылители, с помощью которых можно вакцинироваться «Спутником V» назально. Об этом сообщили в официальном telegram-канале региональной администрации.

«Всего в регион поступило 202 400 насадок (для распылителей вакцины – прим. ред.). В ближайшее время они будут распределены по районам», – уточнили в сообщении.

Отмечается, что назальная вакцина действует так же, как и обычная. Различий с внутримышечным введением нет.

При этом, добавили в пресс-службе администрации Ленинградской области, новая форма прививки может применяться как при первичной вакцинации против COVID-19, так и повторной.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что в Санкт-Петербурге пятый день растет число заболевших COVID-19. За прошедший день в Санкт-Петербурге медики выявили 812 новых случаев заражения коронавирусом. Таким образом число заболевших за сутки продолжает расти в период с 30 ноября по 4 ноября.