В Петербурге пятый день растет число заболевших COVID-19

В Петербурге пятый день растет число заболевших COVID-19
Фото: Unsplash

За прошедший день в Санкт-Петербурге медики выявили 812 новых случаев заражения коронавирусом. Таким образом число заболевших за сутки продолжает расти в период с 30 ноября по 4 ноября – пять дней подряд.

По данным Оперативного штаба по борьбе с распространением COVID-19, в период с 9 ноября, когда число заболевших составляло 277, по 4 декабря – сегодня показатель достиг отметки в 812 зараженных, – рост заболеваемости составил почти 200%.

При этом количество выздоровлений так и не достигло показателей 8 ноября и сегодня составляет 472 человека – почти в 1,5 раза меньше числа заболевших.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что по инициативе Минобрнауки запускается новая программа грантовой поддержки авторов научно-популярных программ и организаторов мероприятий, популяризирующих науку. Постановление об этом подписал Михаил Мишустин

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