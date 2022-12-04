Популяризаторы науки получат гранты от правительства

Правительство Российской Федерации поддержит грантами популяризаторов науки. Инициатором инициативы по грантовой поддержке авторов выступает Министерство образования и науки.

«По инициативе Минобрнауки запускается новая программа грантовой поддержки авторов научно-популярных программ и организаторов мероприятий, популяризирующих науку. Постановление об этом подписал Михаил Мишустин», – сообщили в официальном telegram-канале федерального кабмина.

Отмечается, что в первом конкурсе смогут принять участие авторы научно-популярного медиаконтента. Размер гранта, в свою очередь, составит от 1 до 5 млн рублей. В 2023 году на эти цели предусмотрено 90 млн рублей.

Второй конкурс предназначен для организаторов научных фестивалей и прочих мероприятий. Для них сумма гранта составит от 20 до 50 млн рублей. Общий объем финансирования по этому направлению в 2023 году составит 480 млн руб.

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