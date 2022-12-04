Новую систему уборки дворов в Петербурге введут через полтора-два года

На переход к новой системе уборки внутриквартальных территорий у властей Санкт-Петербурга уйдет полтора-два года. За это время подрядные организации сменятся городскими, сообщили в пресс-службе администрации города.

«Раньше уборкой занимались частные организации по государственным и муниципальным контрактам. Но подрядчики часто экономили на закупке техники, на заработной плате, на спецодежде. Теперь уборкой будут заниматься городские организации. Процесс перехода займет от полутора до двух лет», – цитирует пресс-служба слова губернатора города Александра Беглова.

Также отмечается, что трактористы-механизаторы будут получать за работу от 70 тысяч рублей. Рабочие ручного труда – от 40 тысяч. При этом администрация Северной столицы рассматривает возможность введения коэффициента трудового стажа для этих категорий сотрудников. Так работники с опытом смогут получить прибавку к зарплате.

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