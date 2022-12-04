МЧС предупредило петербуржцев о снегопадах 5 декабря

В Санкт-Петербурге в понедельник, 5 декабря, ожидается серьезное ухудшение погодных условий. Жителям Северной столицы стоит подготовиться к снегопадам, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по городу.

«По информации ФГБУ «Северо-Западное УГМС» 5 декабря в Санкт-Петербурге местами ожидается сильный снег», – говорится в сообщении, опубликованном в официальном telegram-канале ведомства.

Некоторое время назад уже поступала информация об ожидающихся снегопадах в Санкт-Петербурге. Так по словам ведущего специалиста центра «Фобос» Михаила Леуса, сегодня, 4 декабря, в Северной столице пройдет небольшой снег и так называемая «снежная крупа».

Ранее Gazeta.spb сообщала, что температура воздуха в Санкт-Петербурге опустится до -4 градусов. При этом в Ленинградской области будет еще холоднее – вплоть до -7 градусов. Влияние на погодные условия в регионе будет оказывать фронтальный раздел, идущий с запада.