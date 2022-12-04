Легкий мороз и «снежная крупа» ждут Петербуржцев 4 декабря

В воскресенье, 4 декабря, в Санкт-Петербурге ожидается до -4 градусов и небольшой снег. Местами возможна «снежная крупа», сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

«Ожидается облачная погода, пройдёт снег, местами возможна снежная крупа. Температура воздуха -2…-4 градусов, по области -2…-7 градусов», – написал он в своем официальном telegram-канале.

Также синоптик отметил, что в воскресенье погода в Санкт-Петербурге будет зависеть от фронтального раздела с запада.

«В понедельник пройдёт снег, днем небольшой и кратковременный, температура изменится мало», – говорится в сообщении Михаила Леуса.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что, по словам диетолога-консультанта и заместителя директора АНО НИЦ «Здоровое питание» Алексея Кабанова, хурма является отличным источником витаминов, которых так не хватает в зимний период, однако ей тоже нельзя злоупотреблять.