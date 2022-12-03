Врач рассказал, какое количество хурмы можно есть в день

Врач рассказал, какое количество хурмы можно есть в день
фото: baltphoto

Несмотря на то, что хурма является отличным источником витаминов, которых так не хватает в зимний период, стоит помнить, что ей тоже нельзя злоупотреблять. Об этом сообщил диетолог-консультант и заместитель директора АНО НИЦ «Здоровое питание» Алексей Кабанов.

По его словам, в одном плоде хурмы среднего размера содержится 1,2 мг бета-каротина. Это является четвертью от дневной нормы. Тем не менее это не означает, что стоит съедать по четыре плода в день, лучше остановиться на одном, отметил Кабанов в разговоре с «Газета.ru».

Ранее врач-токсиколог Михаил Кутушов рассказывал, что хурма должна быть на столе почти у каждого. Он рассказал, кому не стоит употреблять хурму.

В то же время он добавил, что при регулярном употреблении хурмы вы сможете восполнить дефицит йода в организме. Кроме этого, так вы снизите риски сердечно-сосудистых заболеваний.

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