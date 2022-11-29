Доктор рассказал, для кого хурма под запретом

Хурма должна быть на столе у каждого. Такое мнение высказал врач-токсиколог Михаил Кутушов.

«Хурма способна бороться с рядом мутагенов, которые вызывают патологические изменения генов и ДНК», — говорит он.

Более того, по словам врача, при регулярном употреблении хурмы вы сможете восполнить дефицит йода в организме. Кроме этого, так вы снизите риски сердечно-сосудистых заболеваний, отметил он.

Интересно и то, что хурма уменьшает раздражительность и тревожность. Однако врач подчеркнул, что не стоит мешать хурму с молоком. Также он рекомендует не есть хурму диабетикам, беременным женщинам и детям до трех лет.