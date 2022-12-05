Иммунолог объяснила рост заболеваемости гриппом в России

Российские медики продолжают сообщать о росте заболеваемости гриппом. Gazeta.spb решила узнать, чем вызваны такие процессы, у врача-иммунолога Ирины Ярцевой.

«Передачу других вирусов воздушно-капельным путем ограничили в период пандемии в рамках мер борьбы с COVID-19», – рассказала она, подчеркнув, что после снятия ограничений закономерно произошел рост заболеваемости различными болезнями, в том числе и гриппом.

Этот исход, почеркнула собеседница издания, врачи ожидали и поэтому рекомендовали россиянам сделать прививку. Кроме того, за время изоляции успело родиться поколение детей, которые с вирусом в принципе не сталкивались. Это в купе с погодными условиями и стрессом, вызванным текущей ситуацией, негативно сказывается на ситуации с заболеваемостью.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что, по мнению главного научного сотрудника Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта Петра Чумакова, COVID-19 спровоцировал рост заболеваемости гриппом.