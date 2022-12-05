Не одно, так другое – COVID-19 спровоцировал рост заболеваемости гриппом

Заболеваемость гриппом в текущем эпидсезоне может вырасти на 50-100% процентов. Так на иммунитет россиян за два года повлиял коронавирус, считает Петр Чумаков, главный научный сотрудник Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта.

«В течение двух лет до этого эпидемий гриппа не было совсем из-за того, что его вытеснил ковид. За это время у людей сильно снизился коллективный иммунитет», – цитирует его слова телеканал 360.

Также отмечается, что врачи уже разработали ряд стратегий по профилактике и лечению гриппа. По мнению Петра Чумакова прививаться сейчас поздно – эпидемия уже началась – но можно защитить людей, находящихся в группе риска. Сделать это позволят маски, соблюдение социальной дистанции и вакцинация в ближайшем будущем.

При этом если человек в этом году не переболеет, на будущий год есть вероятность заразиться и перенести более тяжелую версию болезни.