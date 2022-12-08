Метро и автобусы Петербурга будут работать дольше в новогоднюю ночь

В пограничную ночь 2022 и 2023 годов работа метрополитена и наземного общественного транспорта в Санкт-Петербурге закончится позже. Об этом сообщили в официальном сообществе Комитета по транспорту во «ВКонтакте».

«Станции метро закроются на вход в 01:00, поезда будут курсировать до 02:00», а – уточнили в сообщении, добавив, что наземный общественный транспорт будет работать в соответствии с последними отправлениями поездов метро. Это сделано для того, чтобы все пассажиры могли добраться до пунктов назначения.

Также отмечается, что, согласно проведенному анализу, в прошлую новогоднюю ночь востребованность общественного транспорта была довольно низкой.

В среднем, в салонах троллейбусов, автобусов и трамваев можно было увидеть четырех пассажиров. В метро в ночь с 31 декабря 2021 года на 1 января 2022 года было перевезено 18 377 пассажиров.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что коммунальщики не справляются со снегом, вследствие чего дороги Санкт-Петербурга «утопают в грязи».