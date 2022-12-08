Коммунальщики не справляются со снегом: дороги Петербурга «утопают в грязи»

Последние сутки Санкт-Петербург засыпает снегом – так себя проявляет циклон «Зора». Снегоуборщики пытаются расчистить дороги и тротуары, но пока безуспешно.

Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки», в Северной столице наблюдаются заторы в 6-баллов, движение по городу затруднено. Более того, по состоянию на 17:10 зафиксировано больше 10 аварий, на 18 участках дорог проводятся работы. В трех местах автомобильное движение полностью перекрыто.

В официальном сообществе Жилищного комитета отмечается, что городские службы уже перешли на новую систему оценки качества работ.

«Такой мониторинг позволяет администрациям оперативно перераспределять силы по территории и направлять технику и персонал в места, где уборка еще не выполнена», – объяснили ценность системы в пресс-службе ведомства.

Петербуржцы остались не очень впечатлены работой коммунальщиков и поставили под сомнение эффективность указанного мониторинга:

«Улица Костюшко, а также улица Краснопутиловская, Варшавская и многие другие утопают в грязи», – прокомментировал текущую ситуацию в городе один из петербуржцев.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что петербуржцы начали 8 декабря с пробок.