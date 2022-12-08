«Доброе утро»: петербуржцы начали 8 декабря с пробок

Борьба дорожников со снегом продолжается, но пока не приносит видимых результатов. Утро встретило жителей Санкт-Петербурга 6-балльными заторами на дорогах и «снежной кашей». Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Пробки» и сведения, поступающие от граждан.

По состоянию на 09:10 утра на территории Северной столицы были зафиксированы шесть дорожно-транспортных происшествий. Так, например, на перекрестке проспекта Непокоренных и Гражданского проспекта произошло столкновение автомобилей Renault и Volkswagen, передает сообщество «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» во «Вконтакте».

Также, согласно опубликованной информации, на восьми дорогах проводятся работы, в час пик центр города был выкрашен в красный. Несмотря на то, что дорожники уже несколько дней пытаются улучшить ситуацию, жители по-прежнему выражают недовольство:

«На Просвещения, Светлановском и прилегающих улицах снежная каша по колено. Техника похоже вокруг Смольного хороводы водит», – прокомментировал один из жителей Санкт-Петербурга во «ВКонтакте».

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