Петербуржцам рассказали, как обезопасить себя от падений на льду

С наступлением зимы учащаются и случаи получения травм из-за гололеда. Руководитель отдела травматологии, ортопедии и вертебрологии НИИ скорой помощи имени И.И. Джанелидзе Игорь Беленький рассказал, что делать, чтобы травм избежать.

Во-первых, не стоит держать руки в карманах при ходьбе, говорит эксперт. Если ваши ладони свободны, то так гораздо больше шансов избежать падения, рассказал он в эфире телеканала «Санкт-Петербург«. Важно и правильно подобрать обувь: ее подошва не должна скользить, говорит Беленький.

При этом обувь с каблуком допустима, но он не должен превышать три сантиметра. По словам Беленького, такой каблук может даже лучше помочь в случае с гололедом, чем обувь на совершенно плоском ходу.

Если все-таки вы понимаете, что падения не избежать — лучше приземлиться на бок. Так вы сможете смягчить удар. По возможности также согните ноги, таким образом вы уменьшите высоту падения, заключил он.