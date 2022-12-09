Мужчина, пытавший убить человека «Лахта Центре», получил срок

Суд приговорил Тоджиддина Хусейнова, пытавшегося заколоть человека ножом в «Лахта Центре», к 6 годам колонии строгого режима. Инцидент произошел 29 марта текущего года.

Как сообщили в официальном telegram-канале прокуратуры Санкт-Петербурга, днем Хусейнов, находясь на 39-м этаже здания, расположенного на Лахтинском проспекте, нанес потерпевшему, как минимум 21 удар ножом.

«Довести преступление до конца подсудимый не смог, так как находящиеся в помещении очевидцы пресекли его преступные действия», – добавили в сообщении, отметив, что пострадавший оказался жив благодаря своевременно оказанной медицинской помощи.

Также отмечается, что суд удовлетворил гражданский иск о взыскании с подсудимого 500 тысяч рублей в качестве компенсации потерпевшему.

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