Петербуржца будут судить за продажу запрещенных веществ приятелю

Прокуратура Колпинского района направила в суд уголовное дело в отношении местного жителя, сбывавшего наркотические средства знакомому. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Санкт-Петербург.

«Прокуратура Колпинского района утвердила обвинительное заключение в отношении ранее судимого 55-летнего жителя местного жителя», – уточнили в официальном telegram-канале ведомства.

Согласно опубликованной информации, 5 сентября 2022 года обвиняемый продал 0,36 грамм запрещенного вещества своему приятелю. Вскоре мужчину задержали сотрудники полиции. Уголовное дело направлено в Колпинский районный суд для рассмотрения по существу.

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