В Петербурге лечение родителей привело к смерти трехлетнего ребенка

В Петербурге лечение родителей привело к смерти трехлетнего ребенка
Фото: Baltphoto / Елена Яковлева

На Пискаревском проспекте Санкт-Петербурга в своей квартире скончался ранее заболевший трехлетний мальчик. Мать лечила ребенка самостоятельно, не обращаясь к врачу.

Тело было обнаружено без внешних признаков насильственной смерти. Как рассказали родители ребенка, он почувствовал себя плохо в понедельник, 5 декабря. Болезнь проявила себя в виде повышения температуры, насморка и кашля.

Как сообщает «МК в Питере» с ссылкой на источник в правоохранительных органах, мать мальчика не стала обращаться к врачу и лечила его дома при помощи купленных лекарственных средств. Тело ребенка доставили в морг для выяснения точной причины смерти.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что в Санкт-Петербурге 33-летняя местная жительница обратилась в отделение полиции. По ее словам, 61-летний мужчина совершил насильственные действия сексуального характера в отношении ее несовершеннолетней дочери.

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