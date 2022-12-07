В Петербурге задержали 61-летнего мужчину, пристававшего к 12-летнему ребенку

В Петербурге 33-летняя местная жительница обратилась в отделение полиции. По ее словам, 61-летний мужчина совершил насильственные действия сексуального характера в отношении ее несовершеннолетней дочери. Об этом сообщил источник Gazeta.SPb.

Поясняется, что дочери заявительницы на данный момент 12 лет. Все происходило в квартире на Гатчинском шоссе, рассказала обратившаяся в полицию.

Сейчас мужчина задержан и находится в изоляторе временного содержания. Возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что во вторник, 6 декабря, в школу СОШ № 469 позвонила неизвестная женщина, сказав, что учебное заведение заминировано.