В Петербурге задержали 61-летнего мужчину, пристававшего к 12-летнему ребенку

В Петербурге задержали 61-летнего мужчину, пристававшего к 12-летнему ребенку
Фото: Baltphoto / Елена Яковлева

В Петербурге 33-летняя местная жительница обратилась в отделение полиции. По ее словам, 61-летний мужчина совершил насильственные действия сексуального характера в отношении ее несовершеннолетней дочери. Об этом сообщил источник Gazeta.SPb.

Поясняется, что дочери заявительницы на данный момент 12 лет. Все происходило в квартире на Гатчинском шоссе, рассказала обратившаяся в полицию.

Сейчас мужчина задержан и находится в изоляторе временного содержания. Возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что во вторник, 6 декабря, в школу СОШ № 469 позвонила неизвестная женщина, сказав, что учебное заведение заминировано.

происшествие


 

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