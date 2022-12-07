В Петербурге поступило сообщение о минировании школы

Во вторник, 6 декабря, в школу СОШ № 469 позвонила неизвестная женщина, сказав, что учебное заведение заминировано. Об этом сообщает источник Gazeta.SPb.

Школа находится по адресу: улица Федора Абрамова, 20, корпус 2. Соответствующий сигнал поступил в школу после 20:00. Сотрудники правоохранительных органов выехали и проверили здание. К 21:30 проверка была окончена, взрывчатых веществ и взрывных устройств не было обнаружено.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту заведомо ложного сообщения об акте терроризма.

Ранее сообщалось, что в Петербурге в отделение полиции обратилась местная 82-летняя жительница. По ее словам, она стала жертвой мошенников. Как выяснилось, пожилой женщине позвонил неизвестный и рассказал, что ее подруга попала в ДТП.