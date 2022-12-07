В Петербурге мошенники выманили у 82-летней пенсионерки больше полумиллиона

В Петербурге мошенники выманили у 82-летней пенсионерки больше полумиллиона
фото: baltphoto

В Петербурге в отделение полиции обратилась местная 82-летняя жительница. По ее словам, она стала жертвой мошенников. Об этом сообщает источник Gazeta.SPb.

Как выяснилось, пожилой женщине позвонил неизвестный и рассказал, что ее подруга попала в ДТП. Якобы для того, чтобы решить проблемы необходимо передать 600 тысяч рублей, сказал ей мошенник. Он также сообщил, что отправит к пенсионерке курьера, который и заберет у нее необходимую сумму.

В результате днем 6 декабря женщина передала курьеру всю сумму. Со слов пенсионерки, курьером был мужчина, на вид 25-30 лет, ростом 170 сантиметров. У него был азиатский тип лица, волосы темные средней длины. В тот день был одет в темную шапку, черную короткую куртку, на лице была черная медицинская маска.

На данный момент оперативники распространили ориентировку, сняли отпечатки пальцев, а также просмотрели видео с камер наблюдения.

Ранее сообщалось, что в сети появился новый способ кражи денег с банковских карт.

мошенники


 

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