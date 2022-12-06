Мошенники на страже: в сети появился новый способ кражи денег с карт

Мошеннические сайты работают уже не первый год, но все равно люди верят и становятся жертвами обманщиков. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

Мошеннические сайты работают уже не первый год, но все равно люди верят и становятся жертвами обманщиков. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

Современные проблемы требуют современных решений. Вот и мошенники не дремлют — продолжают придумывать все новые способы обмана. В редакцию Gazeta.SPb обратились читатели, заприметив еще один возможный способ мошенничества в интернете.

Разрешения нет — подписка есть

Как рассказала журналисту издания одна из читательниц, ночью ей пришло сообщение от банка о списании средств за услуги сервиса с тренировками. Проверив приложение банка, она убедилась в том, что деньги с ее карты списали. При этом она утверждает, что ранее про данный сервис не слышала, и, соответственно, подписок на него у нее ранее не было.

Согласно данным сайта, россиянам предлагается три варианта подписок на курсы, стоимостью от 889 до 2990 рублей и с периодичностью списывания от пяти до 30 дней.

Примечательно, что на сайте этого сервиса в числе главных вкладок можно увидеть «отписаться» и «возврат средств». Однако, чтобы войти в сервис или отменить на нем подписку, требуется ввести данные своей банковской карты, за исключением трехзначного кода.

Тем не менее отписаться от услуг читательнице не удалось: на сайте появилось уведомление об ошибке. Также было предложено обратиться на почту сервиса для решения проблемы.

Интересно и то, что при вводе названия сервиса в поисковой строке в интернете, в числе первых выдается запрос о возврате средств. Можно предположить, что этот случай совсем не единичный.

Как это могло произойти?

Gazeta.SPb поинтересовалась у руководителя аналитического центра Zecurion Владимира Ульянова может ли это быть новым видом мошенничества, а главное, что с этим делать. По его словам, даже появляющаяся по запросу о сервисе информация говорит о том, что много людей оказались обманутыми или по крайней мере считают себя таковыми. Это первый индикатор того, что орудуют мошенники, считает он.

Так как в данном случае списание было явно несанкционированным, то есть без данного на то разрешения, это также говорит о мошенничестве. На вопрос о том, как мошенники получили данные карты, Ульянов ответил, что вариантов масса. Однако наиболее вероятным является то, что карта была банально скомпрометирована. Это могло произойти даже из-за того, что карта была привязана к «левым» сервисам и услугам, которые являются промежуточными, говорит он.

«Здесь мошенникам играет на руку и то, что люди сейчас не особо следят за своими подписками. Многие все же экономят даже на тех же уведомлениях от банка, поэтому могут и не заметить снятие средств», — отметил он.

Что делать?

При этом эксперт обратил внимание, что он не рекомендует заполнять на таких сервисах анкету о возврате средств. Да, не исключено, что средства вам вернут, но это может оказаться и еще одним способом зарабатывания средств.

«Вот по этой же причине магазины любят подарочные карты. Продать они могли на миллион, а вернет за ненадобностью их только 30% из тех, кто не воспользовался. Остальные же либо забудут, либо не станут заморачиваться. Также работают и акции в соцсетях. Просят подписаться на группу на время конкурса. Допустим, подписался миллион человек, отпишется половина после. Так работает психика человека, и мошенники это прекрасно понимают, поэтому и та форма может стать еще одним способом подзаработать», — сказал он.

Лучше обратиться в банк и оспорить транзакцию, объяснив, что она произошла без вашего ведома. Кроме этого, желательно и заблокировать карту, так как она была уже скомпрометирована, а значит может быть использована где-то еще.

Кто в ответе?

По словам Ульянова, за такими моментами следят правоохранительные органы и непосредственно сами банки, которые составляют ваш профиль по тратам. Например, они заметят и точно посчитают странным, если пожилая женщина в возрасте 90 лет подпишется на фитнес-услуги. В целом же, какой-то глобальной системы по кибербезопасности не существует, и большой вопрос, нужна ли она, заключает эксперт.