В Петербурге впервые в России прооперировали ребенка в утробе матери

В Петербурге впервые в России прооперировали ребенка в утробе матери
Фото: Unsplash

В России впервые провели уникальную операцию на позвоночнике еще не родившегося ребенка. Ее провели врачи санкт-петербургского Педиатрического университета (СПбГПМУ).

Как сообщили в пресс-службе образовательного учреждения, вес девочки, находящейся в утробе матери, составил всего 560 грамм. Срок беременности – 24 недели.

«25-летняя жительница Чечни поступила в Перинатальный центр университета после того, как у ее ребенка диагностировали тяжелый порок развития – расщепление позвоночника», – уточнили в сообщении, отметив, что хирургическое вмешательство продлилось больше 10 часов.

На протяжении всего этого периода рядом с беременной находилась целая команда неонатальных хирургов, гинекологов, анестезиологов-реаниматологов, медсестер и санитарок. После операции как сама нерожденная пациента, так и ее мать чувствуют себя хорошо.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что, по данным Роспотребнадзора, более заразные штаммы коронавируса не попали в Россию.

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В Петербурге впервые в России прооперировали ребенка в утробе матери