Роспотребнадзор: более заразные штаммы коронавируса не попали в Россию

Роспотребнадзор: более заразные штаммы коронавируса не попали в Россию
Фото: Мойка78/Николай Овсянников

Зарубежные эксперты утверждают о выявлении новых разновидностей COVID-19, отличающихся большей заразностью. Об этом рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Но внутри генотипов BA.4, BA.5 (подварианты штамма «омикрон» COVID-19 — прим. ред.) есть уже внутренние отделения», – рассказала она, отметив, что там возникают более расположенные к распространению варианты, о которых сообщают врачи Запада.

Тем не менее, на территории Российской Федерации пока не были зафиксированы случаи заражения чем-то подобным.

Врач-иммунолог Ирина Ярцева придерживается мнение, что в нынешних условиях COVID-19 уже нельзя рассматривать как смертельно опасную угрозу. Вирус гриппа в настоящий момент представляет большую опасность для россиян, чей иммунитет ослаб в связи с длительной изоляцией.

Ранее Gazeta.spb рассказывала о том, что Билайн рассказал о главных проектах по развитию сети в Петербурге.

COVID-19 коронавирус минздрав


 

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