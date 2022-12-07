Билайн рассказал о главных проектах по развитию сети в Петербурге

Оператор сотовой связи билайн поделился итогами работы над качеством своей мобильной сети в Петербурге. Компания расширила ее пропускную способность и улучшила покрытие в торговых центрах, на трассах и даже на взлетной полосе в Пулково.

Главным своим достижением в уходящем году компания называет рефарминг. Суть рефарминга в том, что радиочастоты, которые используются для 2G или 3G, переводятся под сеть 4G. Благодаря этому, по заявлениям представителей оператора, удалось достичь увеличения скорости интернета, которая позволяет пользователям смотреть фильмы и вести стриминги.

«Раньше абоненты не задумывались, какое качество сети будет на трассе, паркинге или в торговом центре. Сейчас они уже хотят не просто иметь хорошее качество связи, а стабильный интернет. Для этого мы работаем над большими инфраструктурными проектами. Например, большая часть торговых центров уже оборудована системами indoor-покрытия. Но мы продолжаем модернизировать сеть, улучшать покрытие в жилищных комплексах, бизнес-центрах и на трассах», — рассказал директор петербургского отделения билайн Евгений Брянцев на пресс-конференции по итогам года.

Кроме этого, оператор развивает в своей сети технологии VoLTE и VоWiFi. VoLTE позволяет передавать голос в высоком качестве, а VoWiFi – совершать голосовые звонки через сеть Wi-Fi. На VoLTE уже приходится порядка 40% голосового трафика абонентов билайна.

«Не все знают, что можно совершать голосовые вызовы через Wi-Fi. Это большая революционная технология, которая помогает обеспечивать качество связи», — добавил Брянцев при общении с журналистами.

На 2023 год компания анонсировала увеличение покрытия мобильной сети в метро. Билайн планирует обеспечить абонентов голосовой связью и интернетом на всех перегонах петербургской подземки. Кроме этого, оператор планирует создание программы лояльности для клиентов, основанной на игровых механиках.

А завершить этот год компания планирует суперфиналом конкурса «Твоя история с билайном», приуроченном ее к 30-летию. Авторы пяти лучших историй получат 30 лет связи билайн без абонентской платы, а автор самого захватывающего рассказа получит один миллион рублей. Сами рассказы «экранизируют» на театральной сцене.