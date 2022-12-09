Инфляция в России может упасть почти вдвое в первом квартале 2023 года

Инфляция в России продолжает снижаться и по итогам года, вероятно, составит 12,2%. При этом в начале 2023 года показатель может опуститься до 5% и даже ниже, считает президент страны Владимир Путин.

«В этом году он (уровень инфляции. – прим. ред.) у нас будет для нашей экономики приемлемым – примерно 12,2%. По итогам следующего квартала уже где-то к пяти процентам может подойти, а может быть, и ниже», – высказался он во время заседания Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС), прошедшего в Бишкеке.

Президент России также отметил, что в европейских странах инфляция бьет рекорды последних 30-40 лет.

«Все – двухзначного значения. А в некоторых странах ЕС достигают заоблачных значений для европейской экономики – 20 и более процентов», – подчеркнул Владимир Путин.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что, по словам депутата Государственной Думы, Светланы Бессараб, в федеральный бюджет на будущие годы уже заложено увеличение заработных плат. Этот прирост в купе с прочими надбавками приведет к увеличению доходов населения и уменьшению инфляции.