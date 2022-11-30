Путин: инфляция снизится в 2023 году

Инфляция в России в 2023 году пойдет на спад параллельно с ростом заработных плат в различных отраслях. Такое заявление сделал президент Российской Федерации Владимир Путин.

«Важно закрепить такие тенденции, добиться устойчивого превышения роста доходов граждан над темпами инфляции. Я очень надеюсь на то, что она, как мы и говорили, в первом квартале следующего года будет снижаться», – отметил он на совещании с членами правительства, прошедшее в среду, 30 ноября.

По словам главы государства, необходимо достичь роста заработных плат во всех ключевых отраслях и, в особенности, в бюджетном секторе экономики.

Высказывание президента прокомментировала депутат Государственной Думы Светлана Бессараб:

«Как известно инфляция за текущий период составила 12,4% и на эту сумму будут повышены все социальные выплаты и пособия, которые зависят от прожиточного минимума и МРОТ», – рассказала она в интервью с Gazeta.spb добавив, что повышение коснется также материнского и семейного капиталов.

Она также отметила, что в федеральный бюджет на будущие годы уже заложено соответствующее увеличение заработных плат. Этот прирост в купе с прочими надбавками приведет к увеличению доходов населения и уменьшению инфляции.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что Владимир Путин поручил проиндексировать зарплаты бюджетников в 2023 году.