Путин поручил проиндексировать зарплаты бюджетников в 2023 году

Путин поручил проиндексировать зарплаты бюджетников в 2023 году
Фото: Baltphoto / Валентин Егоршин

Президент Российской Федерации поручил провести индексацию зарплат для сотрудников бюджетного сектора экономики. Она произойдет в январе 2023 года.

«В январе будущего года нужно, конечно, провести индексацию зарплат бюджетников», – заявил президент во время совещания с правительством.

Он также отметил, что в настоящее время лишь десять субъектов России выполняют целевые показатели по зарплатам бюджетников, «и то не на сто процентов». Согласно словам главы государства, нуждающиеся в помощи регионы должны получить финансовую поддержку.

Владимир Путин также добавил, целевые ориентиры в вопросах обязательств по уровню зарплат останутся неизменными:

«Отступать от этих ориентиров не собираемся, обязательства здесь должны выполняться, чтобы не сбивать общий ритм работы, учитывать специфику на местах, мы приняли специальные решения даже», – добавил он.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что отставку Алексея Кудрина одобрили в Совете Федерации.

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