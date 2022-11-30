Отставку Кудрина одобрили в Совете Федерации

Во вторник, 29 ноября, Алексей Кудрин заявил о своем уходе с поста главы Счетной палаты. Сегодня, 30 ноября, Совет Федерации досрочно освободил его от этой должности.

По словам экс-руководителя Счетной палаты, он провел в государственном секторе почти 25 лет и сейчас хотел бы работать над более широкими проектами.

«Поэтому я покидаю пост Председателя Счетной палаты, о чем подал соответствующее заявление Президенту Российской Федерации в установленном порядке», – написал Алексей Кудрин в своем официальном telegram-канале.

Как сообщает РИА Новости, чиновник в прощальном выступлении поблагодарил сенаторов и депутатов за плодотворную совместную работу по совершенствованию государственного управления.

Сведений о том, где планирует в дальнейшем работать Алексей Кудрин, пока не поступало.

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