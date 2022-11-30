Мишустин пообещал компенсировать доходы Петербурга, выпадающие из-за ликвидации КГН

С 1 января 2022 года в Санкт-Петербурге будет ликвидирован институт консолидированных групп налогоплательщиков (КГН). Федеральный бюджет компенсирует часть доходов города, выпадающих из-за этой меры.

Под КГН понимается добровольное объединение организаций, создаваемое для уплаты налога на прибыль с совокупного финансового результата всей группы. Их ликвидация на территории Северной столицы может привести к тому, что город потеряет часть поступлений, в том числе от «Газпрома».

Депутаты обратились к премьер-министру России Михаилу Мишустину и получили положительный ответ.

«Речь идёт о 77 млрд рублей. Из полученного ответа на наш совместный депутатский запрос следует, что федеральный бюджет готов компенсировать 47 млрд рублей […] Правительству Петербурга также поручено обеспечить сбалансированность бюджета города за счет собственных источников в объеме 30 млрд руб.», – сообщил депутат Государственной Думы Александр Тетердинко в своем официальном telegram-канале.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что в Санкт-Петербурге продают креативное пространство «Бертгольд Центр» за 1,3 миллиарда.