В Петербурге продают креативное пространство «Бертгольд Центр» за 1,3 миллиарда

В Петербурге продают креативное пространство «Бертгольд Центр» за 1,3 миллиарда
фото: baltphoto

В Санкт-Петербурге продают креативное пространство «Бертгольд Центр» за 1,3 миллиарда рублей. Объявление появилось на одном из сервисов, предназначенных для покупки и продажи различных товаров и недвижимости.

«Бертгольд Центр» располагается на Гражданской улице, 13-15. Комплекс состоит из семи зданий, которые занимают 45 арендаторов. В их числе гостиница, кафе, бары и магазины. Общая площадь магазина составляет порядка 6,7 тысячи квадратных метров.

Ранее стало известно, что в Санкт-Петербурге закрылось порядка 21% заведений общепита. Такие данные приводят аналитики. По их данным, без учета кафе и ресторанов, в городе работает порядка 5,5 тысячи заведений общепита. Однако еще весной их было семь тысяч, говорят эксперты.

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