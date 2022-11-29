В Петербурге продают креативное пространство «Бертгольд Центр» за 1,3 миллиарда

В Санкт-Петербурге продают креативное пространство «Бертгольд Центр» за 1,3 миллиарда рублей. Объявление появилось на одном из сервисов, предназначенных для покупки и продажи различных товаров и недвижимости.

«Бертгольд Центр» располагается на Гражданской улице, 13-15. Комплекс состоит из семи зданий, которые занимают 45 арендаторов. В их числе гостиница, кафе, бары и магазины. Общая площадь магазина составляет порядка 6,7 тысячи квадратных метров.

Ранее стало известно, что в Санкт-Петербурге закрылось порядка 21% заведений общепита. Такие данные приводят аналитики. По их данным, без учета кафе и ресторанов, в городе работает порядка 5,5 тысячи заведений общепита. Однако еще весной их было семь тысяч, говорят эксперты.