В Петербурге свернулась пятая часть заведений общепита

В Петербурге свернулась пятая часть заведений общепита
Кафе на время закрыли. Фото: pixabay.com

В Санкт-Петербурге закрылось порядка 21% заведений общепита. Такие данные приводят аналитики компании KNRU.

По их данным, без учета кафе и ресторанов, в городе работает порядка 5,5 тысячи заведений общепита. Однако еще весной их было семь тысяч, говорят эксперты.

Интересно, что чаще всего закрываются кофейни (сокращение составило 39,3%). Чуть реже закрываются заведения, в которых подают шаверму (-36,8%), сообщает издание «Петроград».

В то же время стали набирать популярность заведения по типу столовых. С весны их количество увеличилось на 49 штук, или на 6,5%.

Ранее сообщалось, что недавно в связи с проведением масштабных работ на длительное время была закрыта станция метро «Чернышевская». По этой причине с этим магазины и точки общественного питания, расположенные возле нее, столкнулись с падением трафика. Более того, сократилась нагрузка бизнес-центров, расположенных рядом.

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