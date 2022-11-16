Из-за закрытия «Чернышевской» кафе и магазины возле нее столкнулись с падением трафика

Из-за закрытия «Чернышевской» кафе и магазины возле нее столкнулись с падением трафика
Фото: Baltphоto / Валентин Егоршин

Закрытие «Чернышевской» ударило по продажам общепита и магазинов, расположенных близ нее. Арендодатели не соглашаются на уступки.

Недавно в связи с проведением масштабных работ на длительное время была закрыта станция метро «Чернышевская». По этой причине с этим магазины и точки общественного питания, расположенные возле нее, столкнулись с падением трафика. Более того, сократилась нагрузка бизнес-центров, расположенных рядом.

Как сообщает РБК со ссылкой на экспертов по коммерческой недвижимости, некоторые арендаторы потребовали скидку на время ремонта станции. Не все владельцы соглашаются, из-за чего ряд помещений уже опустел. Специалисты считают, что без снижения цены найти арендаторов помещений возле закрытой станции метро будет проблематично.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что ремонт длиной в 11 месяцев: метро «Ладожская» закроется в феврале 2023 года.

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