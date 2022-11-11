Ремонт длиной в 11 месяцев: метро «Ладожская» закроется в феврале 2023 года

В Санкт-Петербурге станцию метро «Ладожская» планируют закрыть 8 февраля 2023 года для проведения ремонтных работ. Их должны закончить в 2024 году, следует из документов, опубликованных на сайте Госзакупок.

Заказчиком ремонтных работ общей стоимостью в 2,3 млрд рублей выступает СПб ГУП «Петербургский метрополитен». В течение 11 месяцев необходимо осуществить ремонт вестибюля и наклонного хода станции. Кроме того, строители заменят покрытие пола, дверные проемы, люки и другие элементы станции. Ремонт будет идти без перерывов 24 часа в сутки, без выходных и праздников.

Подать заявку на участие в конкурсе можно до 28 ноября, а 7 декабря текущего года станет известен победитель. Подрядчик должен завершить работы не позднее 16 января 2024 года – через стандартные для Санкт-Петербурга 11 месяцев с начала ремонта.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что администрация Санкт-Петербурга софинансирует строительство 85 дорог к СНТ в Ленобласти.