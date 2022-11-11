Смольный софинансирует строительство 85 дорог к СНТ в Ленобласти

Смольный выделил больше миллиарда рублей на строительство подъездных дорог к СНТ, находящихся на территории Ленинградской области. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Санкт-Петербурга.

Деньги пойдут на ремонт 85 дорог, которые ведут к 86,3 тысячи садовых земельных участков – в них ежегодно с мая по октябрь живут больше 0,25 млн петербуржцев. Объем средств, выделяемых на работы, составил 1,3 млрд рублей.

Они будут поступать из казны Санкт-Петербурга в бюджет Ленинградской области поэтапно, каждый год: 400 млн – в 2023 году, 346 млн – в 2024, 300 млн – в 2025.

Власти региона с 2019 обсуждают с администрацией Северной столицы вопрос о ремонте подъездных дорог к СНТ, расположенным в Ленинградской области. Еще тогда запросы поступали в Смольный, но игнорировались, несмотря на разницу в возможностях бюджетов.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что в Санкт-Петербурге одобрили льготы для бизнеса на 7,6 млрд рублей.