В Петербурге одобрили льготы для бизнеса на 7,6 млрд рублей

«В условиях внешнего санкционного давления» бизнес в Санкт-Петербурге получил ряд налоговых льгот. Объем выпадающих доходов казны составит 7,6 млрд рублей, уточнили в пресс-службе Смольного.

Так в 2023 году ставка по налогу на имущество организаций продолжит составлять 1,5%. В 2022-2023 годах этот процент сохранится и на имущество физлиц.

В 2023-2024 годах останется льгота по налогу на имущество организаций в размере 50% от суммы налога, исчисленной в отношении объектов недвижимости, используемых для нужд культуры, искусства, спорта, образования, здравоохранения и социального обеспечения.

Налоговые каникулы, в свою очередь, были продлены до 1 января 2025 года, а с 2023 года они действуют для представителей IT-отрасли, образования, медицины, туризма и ряда бытовых услуг. Также в следующем году ставка налога на прибыль для организаций, работающих с твердыми коммунальными налогами, составит 0%.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что Смольный выделит 1 млрд рублей на поддержку малого и среднего бизнеса.