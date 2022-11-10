Смольный выделит 1 млрд рублей на поддержку малого и среднего бизнеса

Фонд содействия кредитованию малого и среднего бизнеса был получил еще 1 миллиард рублей. Эти средства пойдут на поддержку малого и среднего бизнеса, сообщили в пресс-службе Администрации Санкт-Петербурга.

В настоящее время на территории Санкт-Петербурга действуют свыше 350 тысяч предприятий, относящихся к МСП – они обеспечивают около 30% доходной части бюджета.

Как сообщается, 300 млн от общей суммы пойдут будут на новую беззалоговую программу организациям сферы обрабатывающих производств по ставке 1% годовых на 2 года.

Еще 200 млн рублей направят на беззалоговую программу для предпринимателей в целях возобновления деятельности.

Оставшиеся 500 млн рублей, в свою очередь, будут использованы на программу выдачи займов под залог имущества.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что все поправки депутатов к бюджету Петербурга 2023 года отклонили.